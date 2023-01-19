В возрасте 76 лет скончался кинорежиссер Николай Досталь

На 77-м году жизни умер кинорежиссер Николай Досталь, сообщает ТАСС со ссылкой на руководство Союза кинематографистов.

«Николай Николаевич скончался в среду в 18:10, об этом нам сообщил его брат», — рассказал собеседник агентства. Причины смерти пока не известны.

Николай Досталь родился 21 мая 1946 в Москве, в 1970 году окончил факультет журналистики МГУ, в 1972-м — Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Георгия Данелии). Среди его наиболее известных работ — драма «Человеек с аккордеоном» (1985) по мотивам одноименной повести Анатолия Макарова, комедийно-драматический фильм «Облако-рай» (1990), его продолжение «Коля — перекати поле» (2005), картина «Петя по дороге в Царствие Небесное» (2009), а также телесериал «Штрафбат» (2004).

В 2008 году Досталю присвоено звание Народного артиста Российской Федерации.