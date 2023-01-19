Верховный суд одобрил предприимчивость на дачах

Не запрещено, то есть разрешено

Верховный суд РФ признал незаконным решение, ограничивающее владельца частного дачного дома вести в нем индивидуальную предпринимательскую деятельность. Как сообщает ТАСС, суд опубликовал решение по одному из дел, в котором и озвучил свою позицию. Иска к ответчице подал сосед, который требовал прекратить работу детского досугового центра в частном доме.

Суды нижних инстанций удовлетворили иск, однако Верховный суд отправил дело на пересмотр. В результате нового рассмотрения было принято соответствующее решение.

«Ответчица на законных основаниях имела право использовать свой дачный дом для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, не нарушая при этом права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение», — говорится в вердикте суда.

«Необходимость согласования с соседями осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности в жилом помещении законом не предусмотрена», — пояснил свою позицию Верховный суд. Впрочем, судьи напомнили, что в частных домах запрещено устраивать склады, промышленное производство и вести такую коммерческую деятельность, которая требует специального кадастрового статуса помещения.

Истцы отдыхают. Но это неоднозначно

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие правовым актам и не нарушающие права других лиц (Ч. 2 ст. 209 ГК РФ) — приводит статью закона кандидат юридических наук, эксперт общественного движения «Информация для всех» Станислав Петровский.

Но, предупреждает юрист, следует учитывать, что это решение по конкретному требованию о запрете деятельности ИП в садовом доме. Оно не означает, что такая деятельность не может быть ограничена с тем, чтобы не нарушать права соседей.

Истцы, говорит Станислав Петровский, еще могут подать другой иск, где будут доказывать, что шум от досугового центра нарушает их право отдыхать на садовом участке. А такое предназначение садовых земельных участков, как отдых, прямо предусмотрено ст. 3 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

И, полагает юрист, если соседям удастся доказать нарушение прав, то суд может вынести решение, ограничивающее именно шум в определённое время, применив по аналогии так называемый закон о соблюдении тишины (см. например, Закон Московской области от 07.03.2014 № 16/2014-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области»).

Позиция ВС РФ может стать драйвером стартапов

Как отмечает руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева, бизнес боится жилого сектора в связи с противоречивым регулированием и сложностями перевода помещений в статус нежилых для осуществления коммерческой деятельности, требующей специального кадастрового статуса.

Решение Верховного суда разрешить владельцам частных домов вести в них предпринимательскую деятельность представляется эксперту справедливым. Поскольку индивидуальный предприниматель не является юридическим лицом и его имущество юридически не разграничено (п. 1 ст. 23, ст. 24, п. 1 ст. 861 ГК РФ), поясняет Авдеева, он может распоряжаться личными ресурсами по своему усмотрению, не нарушая права других лиц. При этом в последующем ответственность он будет нести как физическое лицо.

Важно подчеркнуть, говорит эксперт, что предпринимательская деятельность должна быть надлежащим образом зарегистрирована и осуществляться в принадлежащем лицу помещении, не нарушая права других лиц. При последующем масштабировании, увеличивающем объемы, предпринимателю потребуется переход в новый статус и соответствующее «коммерческое» помещение.

Позиция Верховного суда, который встал на защиту малого и микробизнеса, может стать драйвером развития стартапов и начинающих предпринимателей, добавляет Екатерина Авдеева. Сегодня в условиях санкционного давления и СВО важно, чтобы каждый мог использовать свой экономический потенциал на благо государства.