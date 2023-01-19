Владимир Ефимов: Москва продлит поиск инвесторов на редевелопмент промзоны «Красный строитель»

Власти Москвы продлили срок, в течение которого инвесторы могут подать заявки на реорганизацию участка площадью 34 га в промышленной зоне «Красный строитель» из-за того, что часть дней выпала на январские праздники. Об этом сообщил 19 января заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Время подачи заявок на участие в аукционе на право комплексного развития территории бывшей промзоны «Красный Строитель» площадью 34 га частично выпало на праздничные и выходные дни. В связи с этим сроки принятия документов решили продлить на 11 дней — до 30 января», — сказал Владимир Ефимов.

Торги состоятся на 6 февраля. Претендовать на редевелопмент территории могут как независимые инвесторы, так и собственники имущества, расположенного на ней.«Победитель аукциона сможет возвести на участке более 215 тыс. кв. м. общественно-деловой недвижимости, а также около 190 тыс. кв. м. жилья», — добавил вице-мэр.

Общий объем инвестиций в проект оценивается более чем в 46 млрд рублей. «Благодаря строительству общественно-деловых объектов в ходе реорганизации участка бывшей промзоны «Красный Строитель» в Чертанове Южном будет создано свыше 4,6 тысячи новых рабочих мест», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В советские времена город достаточно четко делился на спальные, производственные и административные районы, эти назначения смешивались совсем в небольшой степени, напомнил президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов. Сегодня поправки, принятые в Градостроительный кодекс, позволяют свести воедино разрозненные инструменты комплексного развития территорий. Эти возможности власти и бизнес столицы используют с высокой эффективностью, отметил он. «На месте бывших промзон, потерявших свою актуальность и целевое назначение и превратившихся в заброшенные «черные дыры» городской территории, строится жилье, а вместе с ним и вся необходимая инфраструктура для нормальной жизни в мегаполисе», — сказал Владимир Платонов.

На территориях, выставленных на торги, планируется построить большое количество жилья (в том числе в рамках реновации), школы, детские сады, поликлиники, спортивные и общественно-деловые пространства. Создаются и рабочие места: причем не только для офисных сотрудников, но и для современных промышленных профессий, подчеркнул Владимир Платонов. Таким образом, программа позволяет формировать комфортные районы, жители которых могут жить, работать и отдыхать в пределах одной территории.

«Это снижает маятниковую миграцию в городе, уменьшает нагрузку на общественный транспорт и внутригородские магистрали, повышает безопасность городской среды. Активно развивается и малый бизнес, обеспечивающий на территориях торговлю и сервис; задействуется огромное количество работников самой разной квалификации, от курьера до шеф-повара, от дворника до IT-разработчика, — сказал президент МТПП. — Экономический потенциал некогда заброшенных территорий начинает работать на бюджет Москвы, усиливая его возможности как по развитию города, удобного для жизни, так и по усилению уровня социальной защиты москвичей».

Напомним, программа комплексного развития территорий стартовала в 2020 году, она призвана вернуть в хозяйственный оборот Москвы территории, которые заброшены или используются неэффективно. В ходе редевелопмента на них возведут на них жилье, а также коммерческие и социальные объекты. Общий объем вложений в реализацию программы власти столицы оценивают в 7 трлн рублей. Ожидается, что по ее итогу будет создано более полумиллиона новых рабочих мест. Уже заключено 10 соглашений с девелоперами, а 15 участков преобразуют операторы, назначенные мэрией столицы.

На данный момент на торги также выставлены права на развитие еще нескольких участков: бывших промзон «Вагонремонт» и «Алтуфьевское шоссе» и территории на Кусковской улице.