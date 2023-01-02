Финансовые рынки Фондовый рынок США

S&P 500: Новый год антирекордов

Глеб Баранов
2 января 2023, 22:01

2022 год оказался для фондового рынка США худшим с 2008-го, а для классических портфелей 60/40 – по меньшей мере, за последние 100 лет. Были и другие антирекорды. Так, Илон Маск стал первым человеком, потерявшим $200 млрд. Но в этом году будут и новые достижения.

Julia Nikhinson/AP/TASS