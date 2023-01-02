После больших обвалов фондовых рынков публике, слушающей об этом по телевизору, часто представляется, что их итогом стало что-то однообразно мрачное – вроде выжженной радиоактивной пустыни. Однако это не совсем так. И в прошлом году, несмотря на масштабное падение котировок, во всех странах мира, как обычно, нашлись акции, показавшие рост. Другое дело, что это были более или менее редкие исключения из общего тренда.
S&P 500: Новый год антирекордов
2022 год оказался для фондового рынка США худшим с 2008-го, а для классических портфелей 60/40 – по меньшей мере, за последние 100 лет. Были и другие антирекорды. Так, Илон Маск стал первым человеком, потерявшим $200 млрд. Но в этом году будут и новые достижения.
Julia Nikhinson/AP/TASS
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