S&P 500: Новый год антирекордов

После больших обвалов фондовых рынков публике, слушающей об этом по телевизору, часто представляется, что их итогом стало что-то однообразно мрачное – вроде выжженной радиоактивной пустыни. Однако это не совсем так. И в прошлом году, несмотря на масштабное падение котировок, во всех странах мира, как обычно, нашлись акции, показавшие рост. Другое дело, что это были более или менее редкие исключения из общего тренда.

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