Аналитики спрогнозировали сохранение высоких цен на газ в Европе до 2030 года

Цены на газ в Европе, отказавшейся от трубопроводных поставок из России, останутся высокими как минимум до конца текущего десятилетия.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ведущую британскую консалтинговую компании Cornwall Insight. Уточняется, что усилия по компенсации дефицита газа из других источников не смогут оказать на ситуацию существенного влияния.

Эксперты констатируют, что одним из ключевых факторов для Европы станет погода в январе, феврале и марте 2023 года. Если будет теплее нормы, в хранилищах к концу сезона останется больше газа, что поможет пополнить их в течение лета даже при полном отказе от сырья из РФ.

Однако имеют место и глобальные факторы, не связанные с погодой, указывают специалисты. Так, компенсация дефицита газа во многом происходит за счет морских поставок сжиженного природного газа (СПГ), а здесь имеется ряд серьезных препятствий. Аналитики указывают на то, что СПГ сам по себе является дорогим, так как требует больших затрат энергии на сжижение, транспортировку и регазификацию. Кроме того, Европе придется конкурировать с другими рынками сбыта и обеспечивать привлекательную для поставщиков цену.

Отмечается, что хотя летом 2022 года поставки из России иссякли, некоторое количество газа все же поступало, что позволяло европейцам откладывать его на черный день; предстоящим же летом трубопроводы, соединяющие РФ и Европу, скорее всего, будут практически перекрыты. В результате большая часть газа должна будет доставляться на европейский континент судами, в частности, из США и Катара.

Эксперты пришли к выводу, что рост зависимости от СПГ обернется для Европы долгими годами высоких цен. «Цены на газ останутся по меньшей мере до 2030 года выше уровня, существовавшего до пандемии, поскольку рынку требуется время, чтобы приспособиться к этому изменению в динамике спроса и предложения в Европе», — цитирует агентство ведущего аналитика Cornwall Insight Мэтью Чедвика.