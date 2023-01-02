Доступный россиянам актив ждёт взрывной рост в 2023 году

Цена на золото в 2023 году может взлететь до 4 тысяч долларов за унцию на фоне продолжения повышения учетной ставки центральными банками и высокой волатильности на рынках, считает глава Swiss Asia Capital Йорг Кинер. Выступая на CNBC, он заявил, что цена унции драгоценного металла может колебаться в следующем году от 2,5 до 4 тыс. долларов. По его словам, глобальный рынок золота ждет в 23-м году не рост на 10-20%, а по-настоящему резкий скачок.

Причин для такого поведения золота, по мнению, достаточно. Многие экономики могут столкнуться с рецессией уже в первом квартале. Рецессии заставят центробанки замедлить поднятие учетной ставки, с помощью которого они борются с высокой инфляцией. Это прибавит золоту в глазах инвесторов привлекательности. К тому же, золото — единственный актив, который есть у всех центральных банков.

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По данным Всемирного золотого совета, центробанки купили в третьем квартале 2022 года 400 тонн золота. Это почти вдвое выше прежнего рекорда — 241 тонны, установленного тоже в третьем квартале только 2018 года.

«После нулевых средняя ставка по золоту во всех валютах составляла от 8 до 10% в год, — объяснил Кинер привлекательность золота. — Таких ставок не найти ни на рынках ценных бумаг, ни на рынках облигаций».

Повышает привлекательность золота и высокая инфляция, сохраняющаяся во многих регионах планеты. Золото же, напомнил Йорг Кинер, является одним из лучших средств защиты как от инфляции, так и от стагфляции.

Конечно, далеко не все эксперты соглашаются с прогнозом Кинера об удвоении цены золота в следующем году. Старший стратег Slatestone Wealth Кенни Полкари, например, считает, что драгоценный металл встретит сильное сопротивление уже на 1900 долларах за унцию. Он считает, что главным в динамике цен на драгоценный металл будет то, как будет реагировать инфляция на поднятие учетной ставки центробанками.

«Мне нравится золото, — признается он. — Оно мне всегда нравилось. Золото должно быть в инвестиционном портфеле каждого инвестора. Думаю, что с ним все будет в порядке (в 2023 году), но сильно сомневаюсь, что оно поднимется до 4 тысяч долларов».

По мнению Нихила Камата, одного из основателей крупнейшей брокерской компании Индии Zerodha, золото должно занимать от 10 до 20% портфеля каждого инвестора. Этому неписанному правилу он советует следовать и в 2023 году.

После сенсационного решения главного банка Японии изменить политику доходности по гособлигациям доллар ослаб, а золото подорожало на 1%. Правда, уже на следующий день, в среду, доллар отыграл утраченные позиции, а драгоценный металл подешевел.

Высокие цены на золото не пугают китайских инвесторов, которые, уверяет Йорг Кинер, готовы платить за него практически любые деньги.

В начале декабря прошлого года китайский центробанк объявил об очередном приобретении драгоценного металла, в этот раз на 1,8 млрд долларов. Как сообщает Reuters, золотые запасы, хранящиеся в подвалах Народного банка Китая, вплотную приблизились к 112 млрд долларов.

«Азия — крупный покупатель золота, — соглашается Кинер. — Если взглянуть на картину шире, то видно, что золото сейчас в целом перетекает с Запада в Азию».