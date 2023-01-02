Глава Брянской области сообщил об атаке украинского БПЛА на энергообъект в Климовском районе

В понедельник, 2 января, украинский беспилотник атаковал поселок в Климовском районе Брянской области.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

«Сегодня утром украинским БПЛА была произведена атака на Климовский район. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество», — написал глава региона, не уточнив название поселка.

Подробности инцидента на данный момент также не приводятся. По словам губернатора, в настоящее время возгорание на объекте локализовано. Районная больница, школа-интернат подключены к резервной линии энергоснабжения.