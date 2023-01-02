Командующий дальней авиацией анонсировал участие российских стратегических самолетов в СВО

В 2023 году в специальной военной операции (СВО) на Украине будут участвовать российские стратегические самолеты.

Об этом заявил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Министерства обороны РФ.

«В ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки спланированно применение авиационных средств поражения. Будет продолжена работа по совершенствованию практических навыков эксплуатации автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия», — рассказал Кобылаш, уточнив, что перечисленные задачи в 2023 году будут решаться в ходе участия в СВО дальней авиации. «Что является главной особенностью их выполнения в грядущем году», — отметил командующий.

Ранее в интервью газете «Красная звезда» Сергей Кобылаш сообщил, что все мероприятия боевой подготовки, спланированные в командовании дальней авиации в 2022 учебном году, решены в полном объеме. «При этом задачи боевой подготовки выполнялись одновременно с боевыми задачами в ходе СВО», — подчеркнул он.

В конце 2021 года в состав дальней авиации вошел полк, вооруженный гиперзвуковым авиаракетным комплексом «Кинжал» на базе самолетов МиГ-31. По словам командующего дальней авиацией, аэробаллистическая ракета может развивать скорость, более чем в десять раз превышающую скорость звука, при этом она способна «осуществлять маневрирование на всех участках траектории полета, что позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие системы ПВО и поражать цели в глубоком тылу противника».

В настоящее время идет модернизация находящихся в составе дальней авиации ВСК РФ стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, а также дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3, рассказал Кобылаш.

Самолеты дальней авиации — воздушный компонент российской ядерной триады, однако они также могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.