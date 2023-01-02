Луис Инасиу Лула да Силва вступил в должность президента Бразилии

В Бразилии состоялась церемония инаугурации президента Луиса Инасиу Лула да Силвы.

Как сообщает телеканал Globo, новый глава государства уже подписал первые указы. В частности, он утвердил структуру нового правительства, увеличив число министерств до 37, а также распорядился увеличить размер пособий для нуждающихся с $75 до $115. Кроме того, да Силва продлил введенный Жаиром Болсонару отказ от взимания федерального топливного налога.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, которая посетила Бразилию для участия в церемонии инаугурации да Силвы, сообщила что передала новому бразильскому президенту послание Владимира Путина. По ее словам, да Силва приглашен в Москву. Матвиенко отметила, что новый бразильский лидер заявил о готовности возобновить двусторонние отношения во многих сферах.

Лула Да Силва победил на выборах главы государства в октябре 2022 года, его избирают президентом в третий раз.

В 2017 году политика приговорили к 9,5 годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег и коррупцию, позже срок увеличили до 12 лет; сам да Силва своей вины не признал. Адвокатам удалось обжаловать приговор, и в 2021 году Верховный суд страны аннулировал его.

Предвыборная программа Лула да Силвы была основана на социально-ориентированной экономической политике с левым уклоном, подразумевающей расширение соцпрограмм, рост финансирования инфраструктурных проектов и борьбу за сохранение лесов в Амазонии.

Предшественник Лулы да Силвы на президентском посту Жаир Болсонару не присутствовал на церемонии инаугурации.