Минобороны РФ сообщило о гибели в ДНР 63 российских военных от удара снарядами HIMARS

ВСУ нанесли удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений вооруженных сил РФ в районе населенного пункта Макеевка (ДНР).

Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

«В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих. Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — указывается в сообщении. Уточняется, что российскими средствами ПВО были сбиты два снаряда HIMARS.

Также в сводке указывается, что в ЛНР уничтожены две артиллерийские системы М-777 производства США; в Херсонской области разбита самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

В районах населенных пунктов Марково, Краматорск Донецкой Народной Республики, а также Новоосиново Харьковской области уничтожено более 70 иностранных наемников, ранены свыше 100. На Купянском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском — более 40; на Донецком направлении потери ВСУ составили до 70 силовиков. «На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населенных пунктов Золотая Нива и Пречистовка Донецкой Народной Республики уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа», — отмечают в российском оборонном ведомстве.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 355 самолетов, 199 вертолетов, 2794 беспилотника, 399 зенитных ракетных комплексов, 7366 танков и других боевых бронированных машин, 957 боевых машин РСЗО, а также 3763 орудий полевой артиллерии и минометов и 7876 единиц специальной военной автомобильной техники.