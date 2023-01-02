Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице

В Москве и Подмосковье в ближайшие 24 часа ожидаются мокрый снег, дождь и усиление ветра, которые приведут к образованию гололедицы.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

«По данным Росгидромета, в связи с прохождением фронтальной зоны, ночью и до конца суток 3 января в Москве и Московской области ожидается сначала снег, потом мокрый снег, а днем дождь», — сообщил Вильфанд. Он отметил, что осадки местами будут сильные, как и ветер. «В связи с усилением ветра до 15 м/с днем даже при положительной температуре днем будет сильная гололедица», — предупредил синоптик.

По его словам, в ночь со 2 на 3 января столбики термометров в столичном регионе опустятся до -2...-4 градусов, однако уже утром будет выше нуля, при этом гололедица сохранится.

Вильфанд отметил, что уже сейчас в Москве и Московской области скользко, поскольку выпавшие минувшей ночью осадки начали подмерзать.

Ранее «Эксперт» писал, что 2022 год в Москве оказался на два градуса теплее климатической нормы и стал одним из самых теплых с конца 19 века. Теплее всего в столице в прошедшем году было в августе, когда средняя температура превысила норму на 5,5 градуса. Максимальная же температура за год наблюдалась 11 июля, когда воздух прогрелся до +32,8.