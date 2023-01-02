Подводные лодки для супербогачей

Американский миллиардер Рэй Далио, основавший почти полвека назад инвестиционную компанию Bridgewater Associates, вместе с создателем «Аватара» Джеймсом Кэмероном будет теперь строить подводные лодки для очень и очень богатых людей. Речь идет в основном о владельцах мегаяхт, которые горят желанием исследовать морские глубины или хотя бы не отставать от моды, требующей иметь на борту яхты хотя бы одну минисубмарину. Они купили крупный пакет акций в изготовителе подводных лодок Triton Submarines. Сейчас у этой компании из Флориды три владельца: Рэй Далио, Джеймс Кэмерон и Патрик Лахи, создавший ее вместе с Брюсом Джоунсом в 2007 году для удовлетворения спроса владельцев больших яхт на маленькие субмарины, которые можно держать в трюме и на которых можно совершать увлекательные экскурсии в подводное царство.

В год Triton выпускает 4-5 подводных лодок для суперяхт. Разброс цен на продукцию очень большой: от 2,5 млн до 40 млн долларов. Большой разброс и в размерах минисубмарин и их технических характеристиках. Самые маленькие, например, предназначены для одного человека, самые большие могут доставлять на огромные глубины в сотни метров до 66 поклонников подводных экскурсий.

«На рынке яхт в последние годы произошли очень большие перемены, — объясняет Лахи. — Яхты сейчас это не только роскошь. Их строят не только для того, чтобы, скажем, потягивать в море джин с тоником. Их главная задача — доставлять владельцев и их гостей в самые удаленные и красивые места на планете. Такие плавания доставляют необыкновенные эмоции. Для расширения и усиления таких эмоций и существуют небольшие подводные лодки».

73-летний Рэй Далио, кстати, в октябре сообщил, что больше не руководит Bridgewater Associates, но это не значит, что он полностью порвал с крупнейшим в мире инвестиционным фондом. Он остается акционером, консультирует новое руководство и сохранил место в правлении компании. Кстати, не удивительно, что он стал совладельцем компании, производящей именно подводные лодки. Сам он — большой поклонник и пропагандист погружений под воду. Достаточно сказать, что у него даже не одна, а целых четыре субмарины. Любовью к подводным экскурсиям Рэй «заразился» у знаменитого французского исследователя океана Жака-Ива Кусто. Рэй Далио также вложил немало миллионов долларов в строительство научно-исследовательского судна (НИС) OceanXplorer, которое считается сейчас самым продвинутым в мире.

Джеймс Кэмерон больше всего известен как режиссер, снявший такие всемирно известные блокбастеры, как «Титаник» и «Аватар». Он тоже большой поклонник исследования морских глубин. К примеру, сейчас он продюсирует большое и увлекательное развлекательно-познавательное шоу, снятое на борту OceanXplorer при помощи National Geographic и Disney.

Рэя Далио можно назвать антиподом целой группы миллиардеров, состоящей из Илона Маска, Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона, больших поклонников исследования космоса. Он считает, что на Земле, под водой осталось еще очень много неизведанного и что, прежде чем отправляться в космос, необходимо изучить, что у нас находится на планете под ногами, вернее под водой.

«Исследование океана намного увлекательнее и важнее, чем исследование космоса, — уверен Рэй Далио. — В космосе в отличие от морских глубин пришельцев не увидишь…»