Германия продолжает поддерживать дипломатические контакты с Россией на разных уровнях.

Об этом заявила представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман, передает ТАСС.

«Нет такой ситуации, будто не происходит диалога и контактов с Россией», — заявила Хофман. Она отметила, что с президентом РФ Владимиром Путиным регулярно общаются канцлер Олаф Шольц и другие лидеры стран Евросоюза.

«И на других уровнях, само собой разумеется, происходят контакты. Так что молчания нет», — подчеркнула представитель немецкого кабмина.

В начале декабря Олаф Шольц позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить различные аспекты ситуации на Украине. В ходе беседы российский лидер обратил внимание на деструктивную линию западных государств, включая Германию, накачивающих Киев вооружениями и осуществляющих подготовку украинских военных. Президент РФ подчеркнул, что все это, а также всесторонняя политическая и финансовая поддержка Украины приводит к тому, что киевский режим напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров.