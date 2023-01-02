В МЧС предложили оснастить автоматическими приборами отключения электроснабжения все соцобъекты

МЧС России готовит проект изменений в Правила противопожарного режима по оборудованию автоматическими приборами отключения электроснабжения всех объектов социальной сферы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, документ планируется направить в правительство РФ до 1 марта 2023 года.

«По статистике, значительная часть всех пожаров на объектах социальной сферы возникает из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электроустановок. При скачках напряжения в электросети автоматические приборы отключения электроснабжения позволят предотвратить пожары», — говорится в сообщении.

В настоящий момент оборудование, которое представляет собой устройство защиты от искрения дугового пробоя, проходит испытания на ряде объектов в Москве и Казани, указывается в пресс-релизе.

В случае одобрения кабмином норма, обязующая оборудовать такими приборами все объекты образования, здравоохранения и социальной сферы, может начать действовать уже в 2024 году.

Напомним, 24 декабря в доме престарелых в Кемерово произошел пожар, огонь распространился на площади 180 квадратных метров. В МЧС отметили, что сигнал о возгорании поступил слишком поздно, и когда пожарные приехали на место, огнем было охвачено все здание. В результате происшествия погибли 22 человека. В качестве одной из версий причин ЧП называют неправильную эксплуатацию отопительного котла.