В Москве в 2022 году увеличили выпуск косметики в 1,7 раза до 270 млн единиц продукции

Московская компания «Гельтек» в январе-сентябре 2022 года выпустила в 1,7 раза больше уходовых косметических средств, чем за этот же период 2021 года. Продукция стала альтернативой иностранным средствам высокого качества, отметили на предприятии.

«В Москве производством косметической продукции занимается более 30 компаний. Они выпускают косметические, уходовые, гигиенические средства и парфюмерию как для взрослых, так и для детей. Среди них есть предприятия и с вековой историей, и достаточно молодые. Все они развивают и модернизируют свои производственные мощности, расширяют ассортимент и достойно замещают зарубежную продукцию, ушедшую с отечественного рынка. В частности, компания «Гельтек» с января по сентябрь 2022 года выпустила в 1,7 раза больше косметики по сравнению с таким же периодом 2021 года. На предприятии выпустили свыше 270 миллионов единиц продукции», – сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Продукция компании представлена в магазинах крупнейших парфюмерно-косметических сетей страны – «Л’Этуаль» и «Золотое яблоко», на маркетплейсах «Озон», Wildberries и других интернет-площадках, а также в аптеках.

«Для российских производителей косметики 2022 год – время и сложностей, и огромных возможностей. Несмотря на то, что санкции сильно ударили по поставкам сырья для косметики, в этом году мы поставили ряд амбициозных задач. Например, предложить покупателям альтернативы иностранным средствам высокого качества, выпустить уникальные новинки, способные удивить аудиторию, запустить новые линейки – для детей, а также косметику для волос. Отмечу, что значительную часть целей удалось достичь, что-то находится уже на финальном этапе, а что-то будет реализовано в первом полугодии 2023-го», – сообщила Елена Пастухова, директор по развитию косметического бренда «Гельтек».

Компания «Гельтек» начала работать с 1994 года на территории Москвы. Предприятие производит кремы, гели, сыворотки, пилинги, концентраты, маски. Производитель поставляет косметику во все регионы страны. Наибольшей популярностью у аудитории пользуются антивозрастные и пептидные сыворотки, очищающие средства и косметика с солнцезащитными свойствами.

Кроме того, предприятие обеспечивает косметологов и медработников профессиональной косметикой и медицинскими контактными средствами для ультразвуковой и функциональной диагностики.