В столице выросли тарифы на проезд в общественном транспорте

В московском депрансе рассказали об изменениях в ряде тарифов.

Так, цена на разовую поездку по билету «Единый» поднялась с 61 руб. до 62 руб., а билет на две поездки подорожал на два руб. и теперь стоит 124 руб., передает ТАСС. Разовая поездка в метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка» выросла на четыре руб. и теперь составляет 50 руб., по тарифу 90 минут — 75 руб. вместо 69 руб.

Максимальную сумму, на которую можно пополнить «Тройку», увеличили более чем в три раза, до 10 тыс. руб.

Для обучающихся появился «Единый» на метро и наземный транспорт, его цена составляет 715 руб. на 30 дней и 2055 руб. на 90.

Второй год подряд не меняется стоимость проезда по биометрии — 46 руб. Пятый год остается неизменной стоимость билета на 365 дней в центральной зоне и «Пригороде» — 19,5 тыс. и 24,45 руб. соответственно. Цена годового билета «Автобус-трамвай» (ТАТ) по-прежнему составляет 14 тыс. руб.

Отмечается, что продолжает действовать акция «Время ранних», которая дает скидку 50% на проезд вне утреннего часа пик для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий.