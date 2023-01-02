В Ватикане началась церемония прощания с Бенедиктом XVI

Торжественная церемония прощания с папой римским на покое Бенедиктом XVI, умершим 31 декабря в возрасте 95 лет,

проходит в Ватикане.

Как пишет La Stampa, проститься с бывшим понтификом пришли в том числе президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр страны Джорджия Мелони.

Католики смогут отдать дань памяти Бенедикту XVI в течение трех дней до похорон, которые намечены на 5 января. Ожидается, что с покойным бывшим папой римским будут приходить прощаться как минимум 30-35 тыс. человек в день.

Бенедикт XVI занимал папский престол в 2005-2013 годах, в феврале 2013-го он официально сложил с себя полномочия предстоятеля римской католической церкви, объяснив такое решение нехваткой сил. Папой римским стал аргентинец Хорхе Бергольо, взявший себе имя Франциск. Бенедикт XVI был 265-м по счету папой римским и первым за 600 лет понтификом, добровольно покинувшим престол. Он скончался 31 декабря 2022 года в своей резиденции Mater Ecclesiae в Ватикане.