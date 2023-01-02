Владимир Ефимов: москвичи выкупили у города 6,6 тыс. машино-мест в паркингах в 2022 году

В 2022 году власти Москвы продали на торгах 6,6 тыс. машино-мест в наземных и подземных паркингах. Участие в этих аукционах приняли более 32 тысяч человек, сообщил 2 января заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В этом году на городских торгах было реализовано 6,6 тыс. машино-мест на 2,4 млрд рублей. Это превышает показатели 2020 и 2021 годов, когда у столицы приобрели 2,5 и 6,5 тыс. таких объектов соответственно», — сказал Владимир Ефимов.

По оценке Владимира Ефимова, востребованность мест в крытых и подземных паркингах Москвы ежегодно растет. Так, если в 2020 году в таких аукционах участвовало 12,7 тыс. человек, то в 2021-м — уже 28,3 тыс., а в 2022-м — 32,1 тыс. претендентов, отметил вице-мэр.

По данным мэрии Москвы, больше всего в этом году машино-мест купили в Западном административном округе столицы: 1,6 тыс. На северо-западе Москвы продали 1,2 тыс. таких объектов, а в Зеленограде — 729. «В среднем на каждый лот претендовало 5 участников. Самым популярным в этом году стало парковочное место площадью 15 кв. м. на подземной стоянке на Ходынском бульваре: за него конкурировали сразу 47 желающих», — рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Остальные купленные машино-места расположены в разных районах Москвы: на северо-востоке (679), юго-востоке (673), юго-западе (574 ), востоке (473), юге (419) и севере (49). В центре Москвы выкупили 320 машино-мест, а в Новой Москве — всего 15.

Напомним, власти столицы с 2014 года продают на торгах нежилые здания и помещения для бизнеса, земельные участки под застройку, а также нестациноарные торговые объекты. Информацию о них публикуют на инвестиционном портале Москвы. Там же указана вся информация о лотах, документы и фотографии. На данный момент там размещено около четырех тыс. таких предложений от мэрии города. По некоторым из них доступен сервис записи на осмотр и 3D-туры объектов.

Аукционы проходят в онлайн-формате. Чтобы принять участие в торгах, потребуется регистрация на торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.