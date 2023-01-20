16 млн тонн на убой: в Минсельхозе сообщили о рекордном производстве мяса в РФ

Общий объем производства всех видов мяса в России в 2022 году составил 16 млн тонн, большой вклад внесли отрасли свиноводства и птицеводства. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин в ходе форума «Развитие овцеводства на Северном Кавказе».

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«Надо отметить, что мы в прошлом году в целом по мясу перешли очень серьезные рубежи. Мы достигли объема производства скота и птицы в 16 млн тонн на убой в живом весе по всем видам мяса. И конечно, большой вклад в общий объем производства мяса внесли отрасли свиноводства, птицеводства. Наблюдается и стабилизация численности поголовья мелкого рогатого скота», — цитирует ТАСС Разина.

Как уточняет пресс-служба Минсельхоза, лидером по производству продукции овцеводства является Северо-Кавказский федеральный округ. На его долю приходится порядка 42% от общероссийского поголовья овец и коз, а также 75% производства шерсти. В СКФО сосредоточено 46,3% поголовья племенных овец. По словам Разина, сейчас основной упор делается на развитие генетических ресурсов в этой подотрасли.

Замминистра принял участие в закладке камня селекционно-генетического племенного центра «Дамате». В нем будут созданы комплекс интенсивного содержания, включающий две фермы на 3 тыс. голов овец, станция искусственного осеменения и карантинная площадка. Компания уже приступила к строительству племенной овцеводческой фермы на 1,8 тыс. голов единовременного содержания в Предгорном районе Ставропольского края.

