Акции дня: дивиденды подняли котировки ТМК

В плюсе торговались акции Трубной металлургической компании (ТМК) по итогам сессии на Мосбирже в пятницу, 20 января. За день бумаги подорожали на +2,20% до 95,62 рублей.

Рост котировок произошел на фоне новостей о том, что акционеры компании утвердили дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 6,78 рубля на акцию (дивдоходность на пятницу 17,21%). Всего выплатят порядка 7 млрд рублей. Реестр закроют 31 января.

В первом полугодии 2022 года акционерам ТМК были выплачены дивиденды в размере 9,68 рубля на акцию (в совокупности примерно 10 млрд рублей).

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -0,10% до 2166,69 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,12% до 991,88 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:50 мск составила 86,85 долларов за баррель (+0,80%). Российская валюта укреплялась– 68,80 руб. за доллар.