Авиавласти России и Пакистана заключили соглашение по летной годности

РФ и Пакистан по итогам восьмого заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Исламабаде подписали три межправительственных соглашения.

Об этом говорится в совместном заявлении министра энергетики России Николая Шульгинова и министра экономики Пакистана Сардара Аяза Садика, передает ТАСС.

Сообщается, что в ходе заседания комиссии было заключено соглашение между правительствами РФ и Пакистана о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Кроме того, подписан протокол между Федеральной таможенной службой РФ и Таможенной службой Федерального совета по доходам Исламской Республики об обмене документами и сведениями о таможенной стоимости товаров, перемещаемых между двумя странами.

«Третье. Рабочее соглашение по летной годности между Федеральным агентством воздушного транспорта (Российская Федерация) и Ведомством гражданской авиации (Исламская Республика Пакистан)», — говорится в совместном заявлении двух министров.

Накануне, 19 января, глава Минэнерго РФ, который прибыл в Пакистан для участия в заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, заявил, что Москва и Исламабад готовы подписать необходимые документы по строительству газопровода «Пакистанский поток».