Белорусский завод «Горизонт» в 2023 году начнет выпустить игровые ноутбуки

Предприятие «Горизонт» уже в этом году планирует выпустить около 80 модификаций белорусских ноутбуков, в том числе игровых.

Об этом сообщил гендиректор ОАО «Управляющая компания холдинга "Горизонт"» Юрий Предко, передает БелТА.

«В январе выходит новая линейка ноутбуков. Увеличивается функциональность, скорость, улучшается графика. Плюс появятся игровые ноутбуки. Около 80 модификаций планируем выпустить в этом году», — цитирует агентство топ-менеджера.

По словам гендиректора компании, выпуск ноутбуков стал очередным шагом на пути развития предприятия. Предко напомнил, что в 2021 году во время визита президента Александра Лукашенко в инновационный центр завода было дано поручение нарастить производство современной продукции. «Мы начали заниматься новым продуктом. Разработали платы, создали программу, и в итоге получился белорусский ноутбук. Сейчас уже идут как розничные продажи, так и торговля в интернете», — рассказал он.

Также сообщается, что холдинг представил прозрачный телевизор. «Это технологии послезавтрашнего дня. Такие телевизоры появятся у широкого круга потребителей в течение, может быть, десятка лет», — подчеркнул Предко. Он уточнил, что в настоящий момент техника производится под заказ, у нее «коммерческая стоимость».

Ранее сообщалось, что «Горизонт» запустил серийное производство и продажу первых белорусских ноутбуков модели H-book MAK4. Утверждается, что разработка по качеству и производительности сравнима с продукцией ведущих мировых брендов. Аппаратная основа H-book MAK4 разработана на процессорах Intel Core 11 поколения.