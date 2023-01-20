Денежная база за две недели снизилась на 61,7 млрд рублей

Объем денежной базы в узком определении в России на 13 января составил 16 трлн 393 млрд рублей. С начала года показатель снизился на 0,37%, или на 61,7 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.

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Согласно данным регулятора, показатель снизился впервые за два месяца. 30 декабря объем денежной базы в узком определении был равен 16 трлн 454,7 млрд рублей. Абсолютного рекорда денежная база в узком определении достигла 4 марта — 17 трлн 231,6 млрд рублей, но уже к 18 марта показатель упал до 16 трлн 165,3 млрд рублей.

В пресс-службе ЦБ уточнили, что денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

