Двигательная установка системы аварийного спасения «Союза МС-23» прибыла на Байконур

Двигательная установка системы аварийного спасения космического корабля «Союз МС-23» доставлена на космодром Байконур в преддверии запуска корабля к Международной космической станции (МКС).

Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

«При пилотируемом пуске в случае аварии система аварийного спасения обеспечивает спасение экипажа корабля. На стартовом комплексе или при выведении на орбиту система за мгновение "выдергивает" спускаемый аппарат и бытовой отсек, отводит от места аварии и на парашюте опускается на Землю», — поясняется в сообщении госкорпорации.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с беспилотным кораблем «Союз МС-23» намечен на 20 февраля 2023 года, напомнили в «Роскосмосе».

В середине декабря произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля «Союз МС-22». Как сообщили в госкорпорации, повреждение трубопровода радиатора произошло в результате удара метеороида. «Союз МС-22» с поврежденным радиатором спустят на землю в беспилотном режиме; космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт Франциско Рубио вернутся на Землю на «Союзе МС-23».