Эксперты: Комплексное развитие территорий позволяет кардинально преобразить облик целых районов столицы

Программа комплексного развития территорий (КРТ), реализуемая в данный момент в Москве, — один из самых удачных механизмов развития крупных городов. Когда их не было, власти практически не имели рычагов влияния на заброшенные территории и недостроенные объекты на них. Такое мнение высказали 20 января в разговоре с «Экспертом» независимые эксперты.

«Принцип КРТ — чрезвычайно удачный со всех точек зрения механизм устранения проблемных зон мегаполиса. На протяжении десятилетий город физически не имел возможности убрать со своих улиц недостроенные и заброшенные объекты, а также потерявшие актуальность и целевое предназначение промзоны, развитие которых давно остановилось из-за того, что собственники разорились, исчезли или вступили в бесконечный спор», — сказал президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов. Он добавил, что как бывший депутат Мосгордумы помнит много объектов, которые были постоянной головной болью для города.

«Но после того, как по инициативе московских властей на федеральном уровне были приняты необходимые законодательные акты, правительство Москвы получило возможность ускорить решения целого ряда задач. С территории столицы убирают объекты, портящие лицо города, представляющие обузу и даже угрозу для инженерной и транспортной инфраструктуры, а порой являющиеся точками возникновения криминальных ситуаций», — подчеркнул Владимир Платонов. Вместо этого сегодня такие участки вовлекают в хозяйственный оборот и осваивают комплексно. На их месте появляются кварталы, возводимые сразу по комплексному плану, учитывающему все современные требования: жилье – транспорт – коммуникации – социальные объекты – трудовые вакансии. «В итоге исключается проблема новых районов, где жители страдают от отсутствия социальных объектов, парковок и главное — рабочих мест, и вынуждены постоянно перемещаться в другие районы. Кроме того, в процессе комплексного развития территорий создаются наукоемкие и инновационные производства, работающие на повышение промышленного потенциала Москвы и усиливающие ее инвестиционную привлекательность», — отметил эксперт. Такой подход к развитию бывших промзон также предполагает появление множества заказов для малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, что снижает вероятность роста безработицы, нивелирует экономические последствия зарубежных санкций, позволяет пополнять доходную часть городского бюджета, что в свою очередь дает возможность повышения уровня социальной защищенности горожан и дальнейшего инфраструктурного развития столицы, резюмировал президент МТПП.

Независимый экономист Андрей Бархота также считает программу КРТ самым эффективным на сегодняшний день инструментом всестороннего развития Москвы. «Комплексное развитие территорий позволяет кардинально преобразить облик целых районов столицы», — говорит он. Таким образом данный механизм можно по праву назвать эволюционной индустриализацией ХХI века, когда промышленность Москвы развивается опережающими темпами без создания промышленных зон, а в рамках компактно симбиоза индустриальных парков, жилых и сервисных зон. «А масштабирование практики комплексного развития территорий позволит обеспечить поступательное развитие экономики Москвы, нарастить ее инвестиционную привлекательность и обеспечить планомерную реализацию планов стратегического развития столицы», — резюмировал эксперт.

Добавим, ранее мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что программа КРТ определит облик столицы на ближайшие 100 лет. «Современной промышленности попросту не нужно столько земли. Выпускающий продукцию стоимостью миллиарды рублей завод может занимать пару этажей в технопарке, — отметил мэр Москвы. — Но есть нюанс. Территории промзон находятся в частной собственности, и часто собственник там не один. Как правило, им сложно договориться между собой, да и нет стимула что-то кардинально менять. Какая-то денежка “капает” с аренды, и ладно. На наш век хватит. Но это положение категорически не устраивает городские власти и горожан».

Напомним, общий объем вложений в реализацию программы КРТ власти столицы оценивают в 7 трлн рублей. Ожидается, что по ее итогу будет создано более полумиллиона новых рабочих мест. Первый договор о комплексном развитии территорий заключили в 2020 году. На данный момент таких с девелоперами заключено 10, еще 15 участков преобразуют операторы, назначенные мэрией столицы.