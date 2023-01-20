Францию вновь штормит

Более миллиона французов приняли участие в демонстрациях против пенсионной реформы по всей стране. Только в столице полиция насчитала свыше 80 тыс. протестующих. Хотя, по данным профсоюзов, демонстрантов могло быть в два раза больше, из них в Париже на улицы вышли порядка 400 тыс. человек. Как бы то ни было, нынешние демонстрации по своей численности и охвату затмили протестные акции «желтых жилетов» в 2018 году: на этой неделе протестовали в более чем 200 городах Франции.

Спусковым механизмом общественных волнений послужил проект пенсионной реформы, предложенный премьер-министром Элизабет Борн 10 января. Правительственный законопроект предполагает повышение пенсионного возраста каждый год на три месяца, начиная с 1 сентября 2023 года, таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.

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В то же время президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам франко-испанского саммита в Барселоне обратился к согражданам, чтобы те с пониманием отнеслись к намечающимся преобразованиям, поскольку они необходимы для «спасения пенсионной системы». «Мы будем делать это с уважением, в духе диалога, а также решимости и ответственности», - добавил он.

Впрочем, объяснения главы государства не удовлетворили французских граждан, сразу после его выступления восемь крупнейших профсоюзных организаций инициировали общенациональные стачки на 19 января. Впоследствии к протестам присоединились порядка 30% государственных служащих Франции.

Бунтовала почти половина сотрудников национальной железнодорожной компании SNCF, в том числе 77% машинистов, а также контролеров. На высокоскоростные линии вышли треть поездов, а региональных экспрессов лишь 10%. Не вышли на работу и работники метро. Таким образом, забастовочное движение на один день буквально парализовало движение общественного транспорта по всей стране.

Кроме того, бастовали порядка 50% служащих в электроэнергетике и газораспределительной сети, от 70 до 100% работников на предприятиях нефтегазового гиганта Total Energies, усугубив и без того непростую ситуацию в энергетическом секторе страны. Еще более трети учителей отказались проводить уроки в начальных и средних школах Франции.

Кое-где в столице периодически происходили столкновения демонстрантов с силами правопорядка – против них бунтовщики использовали камни, бутылки и пиротехнику. Для разгона демонстрантов полиция использовала светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Всего в ходе акции было задержано несколько десятков человек.

В целом, лидеры профсоюзных организаций рапортовали об успешном итоге общенационального дня протестов. Следующая акция запланирована на 31 января.

Патовая ситуация

Справедливости ради стоит сказать, что эти преобразования Эммануэль Макрон продвигает в рамках своей предвыборных обещаний. Дело в том, что во Франции один из самых низких пенсионных возрастов в Европе. Для сравнения: пенсионный возраст соседней Испании составляет 65 лет, в Великобритании – 67 лет, столько же в Германии. Последняя вообще рассматривает возможность увеличить возраст до 70 лет.

По мере снижения рождаемости и старения населения, Франция, как и многие другие государства ЕС, столкнулась с проблемой сокращения пенсионного фонда и роста нагрузки на бюджет. Согласно данным ОЭСР, в 2018 году страна потратила на государственные пенсии почти 14% ВВП – самые высокие показатели в Европе. По оценкам правительства, запланированные реформы принесут дополнительные 17,7 млрд евро ежегодных пенсионных отчислений, что позволит системе выйти на безубыточность к 2027 году.

Впервые Макрон предложил изменить пенсионную систему еще в 2017 году, когда его избрали на пост президента. А через два года кабинет министров разработал балльную пенсионную систему, по которому люди могли бы выйти на заслуженный отдых лишь после накопления определенного количества баллов. Впрочем, тогда тысячи граждан также выходили на акции протеста по всей стране, которые стали самыми продолжительными за всю историю Франции. Макрон был вынужден отказаться от этих мер из-за пандемии коронавируса.

На этот раз проект реформ незамысловатый: средства пенсионного фонда накапливаются за счет увеличения срока выхода трудящихся на пенсию. Однако французы и сегодня не готовы уступить свои права. Согласно опросам общественного мнения, более 60% французов выступают против планов правительства. Не поддерживают их и оппозиционные крайне левые и правые политики.

Сложилась патовая ситуация. С одной стороны, французский президент столкнулся с жесткой оппозицией своему курсу в условиях экономических трудностей. С другой стороны, попытки продвижения непопулярных мер рискуют обрушить остатки его рейтинга (около 32%) и привести страну к очередному политическому кризису.