Глава Крыма сообщил о сохранении высокого уровня террористической опасности в регионе

«Желтый» уровень террористической опасности, введенный весной 2022 года в Крыму, будет действовать как минимум до 5 февраля.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 21 января 2023 года до 20:00 5 февраля 2023 года высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Уточняется, что режим будет действовать в городах Армянск, Джанкой, Керчь и Красноперекопск, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах.

«Все необходимые меры для обеспечения безопасности принимаются соответствующими силовыми структурами и правоохранительными органами. Ситуация полностью контролируется республиканскими органами власти, а также органами местного самоуправления муниципальных образований», — указывается в сообщении.

«Желтый» уровень террористической опасности также продолжит действовать на объектах министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, энергетики, промышленной политики и госкомитета по водному хозяйству.

В настоящий момент в регионе также действует режим среднего уровня реагирования, введенный в октябре 2022 года.