Глава Пентагона заявил о «переломном моменте» в украинском конфликте

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в украинском конфликте наступает «переломный момент». В этой связи он призвал союзников не медлить в вопросе оказания помощи Киеву, передаёт РИА Новости со ссылкой на сайт Минобороны США.

«Это переломный момент, – сказал руководитель американского военного ведомства. – Сейчас не время замедляться. Время копнуть глубже».

По его словам, сейчас на США и другие страны НАТО смотрят «украинцы, Кремль, и история».

«Поэтому мы не остановимся», – заявил глава Пентагона перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии.

Как ранее писал «Эксперт», накануне контактной встречи группы стран НАТО, где обсуждаются поставки Киеву современного тяжелого вооружения, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что стремление западных стран добиться проигрыша России на Украине может привести к непоправимым последствиям вплоть до ядерной войны.

«Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба», – подчеркнул политик.

Напомним, встреча контактной группы Североатлантического альянса по Украине проходит 20 января на базе ВВС США «Рамштайн «в Германии. В ней помимо Остина принимают участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также министры обороны ряда западных стран.