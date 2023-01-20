Группа «Акрон» сообщила о росте производства удобрений в 2022 году

Объем производства минеральных удобрений группы «Акрон» по итогам прошлого года увеличился на 3%, составив 6,99 млн т.

При этом производство основных видов товарной продукции снизилось на 1,6%, до 8,35 млн т, рассказали в компании.

Уточняется, что производство азотных удобрений увеличилось почти на 9%, до 5,5 млн т, производство аммиачной селитры выросло на 7,5% и составило 2,4 млн т, производство карбамида — более чем на 24%, до 1,8 млн т.

Вместе с тем в компании отмечают, что выпуск сложных удобрений упал на 10%, до 2,36 млн т, а производство аммиака сократилось на 3,2%, (2,8 млн т).

Группа «Акрон» является одним из крупнейших производителей минеральных удобрений в мире, в нее входят производители удобрений и продуктов оргсинтеза «Акрон» и «Дорогобуж». У компании два завода по производству минеральных удобрений и горно-обогатительный комбинат в суммарной мощностью производства свыше 8 млн тонн конечной продукции.

В прошлом году российские сельхозпроизводители году приобрели более 5 млн тонн минеральных удобрений, что на 8,1% больше, чем годом ранее. Как отмечают в Минсельхозе, показатель стал рекордным с 1993 года.