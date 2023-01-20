Импорт трубопроводного газа из РФ в Китай в 2022 году составил почти $4 млрд

За 12 месяцев прошлого года поставки трубопроводного газа из России в КНР составили в денежном выражении $3,98 млрд; показатель вырос в 2,63 раза по сравнению с 2021-м.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление Китая. Уточняется, что в декабре Россия поставила КНР газа на $434,38 млн — на 3,3% меньше, чем в ноябре.

Лидером по поставкам трубопроводного газа Китаю остается Туркмения, которая за год импортировала в КНР газа на $10,25 млрд, продемонстрировав рост по этому направлению на 51%. Россия находится на второй строчке; далее следуют Мьянма ($1,43 млрд, рост на 1,3%), Казахстан ($1,08 млрд, спад на 4%), а также Узбекистан ($1,07 млрд, рост на 33,9%).

Поставки сжиженного природного газа из РФ в Китай в прошлом году выросли на 43,9%, составив 6,5 млн тонн. В стоимостном выражении импорт СПГ из России в КНР увеличился в 2,4 раза, превысив $6,74 млрд.

По физическому объему закупаемого Китаем СПГ Россия находится на четвертом месте; основным поставщиком этого вида топлива в КНР в 2022 году по-прежнему была Австралия (21,85 млн тонн, $15,98 млрд); на втором месте — Катар ($15,69 млн тонн, $11,54 млрд), на третьем — Малайзия (7,36 млн тонн, $6,81 млрд). В пятерку лидеров по поставкам СПГ в Китай входит также Индонезия (3,74 млн тонн, $3,08 млрд), за ней следуют США (2,09 млн тонн, $2,19 млрд).

В декабре поставки СПГ из России в Китай снизились по сравнению с ноябрем на 20%, до 682,55 тыс. тонн. В стоимостном выражении они сократились на 22%, до $634,05 млн.