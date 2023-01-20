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Конец новогоднего ралли: Европа вылетела в кювет

Глеб Баранов
20 января 2023, 00:50

В четверг оборвалось ралли, шедшее на европейском фондовом рынке с самого начала года. Новости из Давоса и США, а также отчетность компаний обеспечили акциям в Европе худший день более чем за месяц

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