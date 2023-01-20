Конец новогоднего ралли: Европа вылетела в кювет

Акции в Европе начали ралли с первых минут января, открыв год гэпом вверх. В течение шести дней – до четверга – общеевропейский индекс STOXX 600 ни разу не закрыл торги в минус. Его прирост в этом году на максимуме среды составлял 8,1%, а от октябрьского минимума – уже 21,1%.

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