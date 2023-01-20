Константинов: если США и Украина попытаются атаковать Крым, спецоперация закончится

Если в Вашингтоне и Киеве решат повысить ставки и попытаться атаковать Крым, то всё перейдёт в другую плоскость, после чего спецоперация быстро закончится.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава регионального парламента Владимир Константинов. По его словам, в Крыму сформирована достаточная военная группировка для защиты полуострова, поэтому все попытки врага атаковать его потерпят неудачу.

Как подчеркнул чиновник, сейчас фронт стабилизировался, а в Крыму ситуация достаточно надёжная. Но на случай каких-то экстренных мероприятий группировка достаточная.

«Крымчане верят вооруженным силам, Черноморскому флоту, поэтому в этом плане мы достаточно надёжно защищены, – отметил Константинов. – Крым живёт своей жизнью, Крым развивается, работают предприятия. Я был буквально вчера на перешейке, там тоже всё спокойно. Сил для обороны Крыма всегда было более чем достаточно».

При этом он предупредил горячие головы в Киеве, Вашингтоне и других странах Запада, что если они решат повысить ставки и попытаются атаковать Крым, то всё перейдет в другую плоскость.

«Спецоперация тогда очень быстро прекратится, потому что будет нанесён один, или два, или три, может быть, удара – и всё сразу закончится.

Чего мы не хотим и чего избегали – и многократно об этом заявляли. Они прекрасно об этом понимают, поэтому этот блеф, вброс таких заведомо нереальных событий – ещё один способ поднять ставки, чтобы можно было отыграть назад и сказать: ну ладно, мы Крым трогать не будем, но вы сделайте то-то и то-то. Обычно это так происходит», – резюмировал Константинов.

Как ранее писал «Эксперт», глав Крыма глава Сергей Аксенов сообщил, что «жёлтый» уровень террористической опасности, введённый весной 2022 года в республике, будет действовать как минимум до 5 февраля.

«Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 21 января 2023 года до 20:00 5 февраля 2023 года высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать», – подчеркнул чиновник.

Уточняется, что режим будет действовать в городах Армянск, Джанкой, Керчь и Красноперекопск, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах Крыма.