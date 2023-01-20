Минобороны РФ сообщило оперативные данные о ходе СВО на Украине

Минобороны РФ на брифинге 20 января сообщило оперативные данные о ходе специальной военной операции (СВО), продолжающейся на Украине.

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за последние сутки на Донецком направлении добровольцами штурмовых отрядов, при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа, освобождён населённый пункт Клещеевка (ДНР). В районе Звановки (ДНР) уничтожен склад реактивных снарядов к системам залпового огня украинских военных. За сутки на данном направлении также уничтожены до 60 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-20.

На Запорожском направлении успешными наступательными действиями подразделений Восточного военного округа освобождён населённый пункт Лобковое (Запорожская область). В районе Каменского уничтожен ангар с вооружением и военной техникой ВСУ, а в районе Малой Токмачки – радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37. Потери противника здесь за сутки составили до 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 4 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 2 гаубицы (Д-20 и Д-30), а также самоходная гаубица «Акация».

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 92-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Стельмаховка и Макеевка (ЛНР), а также 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Серебрянского лесничества. Близ Красного Лимана (ДНР) уничтожен склад артиллерийских боеприпасов войск Украины. Потери противника на данном направлении составили свыше 40 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 2 боевые машины пехоты и гаубица Д-20.

На Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Тимковка, Табаевка и Берестовое (Харьковская область). Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 2 пикапа, 2 гаубицы (Д-20 и Д-30), а также боевая бронированная машина.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена на огневой позиции американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, а также 2 гаубицы (Д-30 и «Мста-Б»).

Истребительной авиацией ВКС РФ в районе населённого пункта Посад-Покровское (Херсонская область) сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины. Ещё один Ми-8 был сбит российскими системами ПВО в районе Лозовой (Харьковская область).

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 19 января Конашенков сообщил, что за последние на Южно-Донецком направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи. В ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа здесь было уничтожено более 30 украинских военнослужащих, 3 пикапа и 2 боевые бронированные машины.

