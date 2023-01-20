Россия резко нарастила напор в нефтяной и газовой трубах на Китай

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, поставки российской нефти в Китай в 2022 году выросли на 8,2% и составили 86,24 млн тонн. При этом, пишет ТАСС со ссылкой на материалы ведомства, стоимость приобретенного Китаем у России энергоносителя за 12 месяцев увеличилась по сравнению с 2021 годом на 43,9%, до 58,37 млрд долларов. В 2021 году импорт российской нефти в Китай сократился на 4,5%, составив 79,64 млн тонн.

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К концу 2022 года Россия находилась на втором месте среди ведущих поставщиков нефти в КНР. В декабре Китай закупил у России 6,47 млн тонн нефти (снижение примерно на 17% по сравнению с ноябрем). По итогам 2022 года, по поставкам нефти в КНР лидирует только Саудовская Аравия, которая продала 87,48 млн тонн за 64,97 млрд долларов (физический объем по сравнению с 2021 годом практически не изменился, стоимость выросла на 47,8%). Следом за Россией по объему поставок в Китай идут Ирак (55,48 млн тонн за 39,09 млрд долларов) и ОАЭ (42,77 млн тонн за 32,24 млрд долларов).

При этом поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай в 2022 году увеличились на 43,9%, до 6,5 млн тонн. В стоимостном выражении импорт вырос в 2,4 раза, превысив 6,74 млрд долларов. По физическому объему закупаемого Китаем СПГ Россия находится на 4 месте. Ведущим поставщиком сжиженного газа в КНР в 2022 году традиционно оставалась Австралия (21,85 млн тонн, 15,98 млрд долларов), за ней следовали Катар (15,69 млн тонн, 11,54 млрд долларов) и Малайзия (7,36 млн тонн, 6,81 млрд долларов).

Что касается поставок трубопроводного газа из России в Китай, то они в 2022 году выросли в 2,63 раза, а их стоимость составила 3,98 млрд долларов, увеличившись в 2,63 раза. За декабрь уровень поставок российского трубопроводного газа в Китай в денежном выражении достиг 434,38 млн долларов, уменьшившись по сравнению с ноябрем на 3,3%.

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Среди государств, продающих трубопроводный газ Китаю, первое место продолжает занимать Туркмения: за 12 месяцев поставки из этой страны в КНР по стоимости составили 10,25 млрд долларов (рост на 51%). На втором месте стоит Россия, за ней следуют Мьянма (увеличение на 1,3%, до 1,43 долларов), Казахстан (снижение на 4%, до 1,08 млрд долларов) и Узбекистан (повышение примерно на 33,9%, до 1,07 млрд долларов).

Будем качать

Что касается нефти, то рост поставок в КНР в 2022 году обусловлен дисконтами из-за санкций, полагает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Она считает, что это нормально, поскольку Россия выигрывала по цене. Причём, в декабре, после введения предельных цен, китайцы боялись покупать нефть — это отразилось в падении поставок, напоминает Лукичева.

В 2023 году, полагает она, рост поставок нефти в Китай продолжится. Тем более, что с их стороны спрос растёт, потому что китайцы начали поставки дизеля в Европу.

В случае с СПГ, продолжает аналитик, рост поставок из России также обусловлен ценовыми дисконтами. Но кроме того — дефицитом газа на рынке в летний и осенний период 2022 года. В мире наблюдалось перераспределение поставок в связи с ростом спроса из Европы. В декабре же образовалось нормальное снижение, обусловлено тёплой погодой.

В 2023 году, считает Оксана Лукичева, рост поставок энергоносителей из России в Китай продолжится, хотя все, конечно, будет зависеть от цен. По нефти ожидается их рост, а по газу пока они будут снижаться — в связи с растущим предложением и упавшим спросом. Сезонные риски, так или иначе, сохраняются.

Поставки будут. Остальное — вопрос цены

Помимо очевидных усилий, которые прикладывает РФ, развивая инфраструктуру для поставок и договариваясь о транзите, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк выделяет чрезвычайно высокие скидки в отдельные недели, особенно к концу 2022 года.

Для России это важно: сохранить китайский рынок и не снижать поставки. Вторая причина — логистическая: наконец, в конце прошлого года сформирован танкерный флот для замещения объемов поставок, которые раньше шли на Запад. Но это создает и их неравномерность: отгрузка и впредь будет колебаться от недели к неделе — в зависимости от ритмичности отправки танкеров.

В БКС ожидают роста добычи нефти в России на 100 тыс. баррелей — до 10.2 млн б./сут. ко второму кварталу 2023 года (кв/кв). Добыча и экспорт полностью восстановятся к концу 2023 года. Нужно учитывать, считает эксперт, что России не придется перенаправлять весь объем нефти, ранее поставлявшейся на Запад в другие страны (прежде всего Китай).

Сейчас возможность покупать трубопроводную нефть без жестких ограничений по цене имеют Словакия, Венгрия, Чехия, страны, не имеющие прямого доступа к альтернативным морским поставкам нефти и сильно зависящие от поставок по трубопроводам, а также Болгария и Хорватия.

Что же касается Китая, то география поставок СПГ в Поднебесную достаточно диверсифицирована. Поэтому Евгений Миронюк не ожидает столь же бурного роста поставок СПГ в Китай, как в 2022 году — расти они будут умеренно. Дело в том, что в силу естественных логистических причин конкуренцию России будут по-прежнему выигрывать Австралия, Малайзия, Катар.