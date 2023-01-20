«Новатэк» направит 2,4 млрд руб. на создание комплекса для перегрузки СПГ в Мурманской области

Дочерняя компания ПАО «Новатэк» — ООО «Арктическая перевалка» — вложит свыше 2,4 млрд руб. в проект по строительству морского перегрузочного комплекса (МПК) в Мурманской области.

Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Планируется, что танкеры-газовозы будут доставлять на МПК, расположенный в губе Ура Баренцева моря, сжиженный природный газ с арктических месторождений. Далее СПГ будут перегружать в плавучие хранилища для кратковременного хранения либо методом «борт-в-борт» на конвенциональные суда. Уточняется, что комплекс будет располагать одним плавучим хранилищем и двумя рейдовыми якорными стоянками для таких операций, что позволит обеспечить ежегодную перевалку в объеме более 20 млн т.

«Наш проект позволит повысить эффективность логистики и конкурентоспособность на мировом рынке СПГ-проектов, реализуемых на территории Российской Федерации, а также повысить потенциал грузооборота Северного морского пути и сократить плечо использования танкеров-газовозов усиленного ледового класса с более высокой стоимостью фрахта, снизив себестоимость доставки СПГ для потребителей», — приводятся в пресс-релизе слова гендиректора «Арктической перевалки» Юрия Сафьянова.

ООО «Арктическая перевалка», владельцем 90% которого является «Новатэк», выступает оператором двух строящихся перегрузочных комплексов для СПГ — аналогичный объекту в Мурманской области МПК создается на Камчатке. Терминалы обеспечат эффективную транспортировку сжиженного природного газа с «Арктик — СПГ 2» и других проектов «Новатэка».