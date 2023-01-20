Общий долг за услуги ЖКХ в России превысил 1,5 трлн рублей

Общая задолженность за услуги жилищно-коммунального хозяйства в России по состоянию на конец 2022 года превысила 1,5 трлн рублей, половина этой суммы — долги населения. Об этом сообщила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, передает «Интерфакс-Недвижимость».

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«Оглашаются периодически эти цифры, они растут. За 1,5 трлн рублей у нас перевалила задолженность. Считается, что половина этого долга – это долги населения», — заявила Разворотнева на брифинге.

По ее словам, остальная сумма – это задолженность юрлиц и неотключаемых учреждений: школ, детских садов, больниц.

Разворотнева отметила, что порядка 95% граждан оплачивают ЖКУ вовремя, долги же, по ее данным, копились в течение многих лет, потому что поставщики услуг не вели нормальную претензионную работу.

«Местные органы власти практически не предпринимают усилий, чтобы сократить потребление ЖКУ. Мы, все-таки, переплачиваем за коммуналку, потому что мы оплачиваем ненужные лишние объемы этих самых ресурсов», — подчеркнула Разворотнева.

