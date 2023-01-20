Объем российского импорта сократился в 2022 году на 16%

Физический объем российского импорта сократился на 16% в 2022 году.

Об этом заявил ТАСС первый замглавы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов (ФТС).

«Структура экспорта и импорта в 2022 году не претерпела существенных изменений. В целом импорт сократился за счет европейских стран, по году весовое падение, по предварительным данным, составило около 16%», — сообщил Давыдов.

В числе главных торговых партнеров России в 2022 году он назвал Китай, Турцию, а также Нидерланды, Германию и Белоруссию.

Уточняется, что товарооборот с КНР увеличился на 28%, с Турцией — на 84%, с Белоруссией — на 10%. Показатель по Нидерландам сократился на 0,1%, по ФРГ — на 23%.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая в 2022 году достиг рекордных $190 млрд, увеличившись на 29,3% по отношению к 2021 году.