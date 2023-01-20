ОДК начала испытания опытных образцов топливных фильтров для SSJ-100

Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» Объединенной двигателестроительной корпорации (госкорпорация «Ростех») проводит испытания опытных образцов топливных фильтроэлементов двигателя SaM146; сертификацию и поставку первой партии серийных фильтров планируется осуществить в ближайшее время.

«Потребность в отечественных фильтрах для двигателя SaM146 возникла после ухода с российского рынка компании PowerJet S.A, которая поставляла авиакомпаниям топливные фильтры из Франции. Фильтроэлемент был создан специально для двигателя SaM146 и не применялся в других типах силовых установок. Единственный производитель оригинальной запчасти — компания Safran Filtration Systems», — напоминают в пресс-службе «Ростеха».

Поясняется, что двигатель SaM146 разработан для российского лайнера SSJ-100. До введения санкций агрегат производился на рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн» на условиях равноправного партнерства с французской компанией Safran Aircraft Engines.

«Новые топливные фильтры созданы для замещения импортных комплектующих самолета Sukhoi Superjet 100. В рамках программы SSJ-New, предусматривающей полное импортозамещение деталей, агрегатов и систем самолета Sukhoi Superjet 100, замене подлежат порядка 40 систем и агрегатов, включая двигатель, гидравлическую систему, систему кондиционирования», — указывается в сообщении госкорпорации.