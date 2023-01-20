Оружейный Давос

В швейцарском Давосе завершился первый за три года саммит Всемирного экономического форума (ВЭФ) в классическом очном виде. Предыдущие собрания проходили в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса и последовавших за ней ограничений. В этом году в мероприятии под лозунгом «сотрудничества в разобщенном мире» приняли участие более 2,7 тыс. участников, из них 52 представителя правительства и глав государств.

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В швейцарский горнолыжный курорт также съехались антиглобалисты: от экс-президента США Дональда Трампа и бывшего бразильского лидера Жаира Больсонару до эко-активистки Греты Тунберг. Тем не менее многие наблюдатели отметили явное снижение интереса к ВЭФ со стороны тяжеловесов. От администрации Джозефа Байдена в Давосе присутствовали специальный посланник США по вопросам климата Джон Керри и торговый представитель страны Кэтрин Тай. А американский министр финансов Джанет Йеллен саммиту вовсе предпочла турне по странам Африки с остановками в Сенегале, Замбии и Южной Африке.

Существенно снизил уровень своего участия и Пекин: китайскую делегацию на высшем уровне представлял вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Не приехали в Давос президент Франции Эммануэль Макрон, новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Второй год в саммите не принимают участия и россияне.

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Альпийское мероприятие проигнорировали даже во многих европейских королевских домах, хотя британский принц Уильям был регулярным участником форума по климатической повестке, как и его отец, нынешний король, но последнему визит в Давос нынче не положен по статусу. Отдуваться за Европу в ВЭФ в этом году пришлось канцлеру Германии Олафу Шольцу – единственному лидеру из государств «большой семерки».

Другой особенностью нынешнего саммита стало то, что традиционные модные темы гендерного, финансового, образовательного неравенства, климата. По оценке президента Сербии Александра Вучича, экономику потеснила военная тематика. Впрочем, можно взглянуть на это и по-другому: такова теперь экономика. Вышло на первый план давнее желание США, затевая или провоцируя войны, решать таким образом свои экономические проблемы. Европе же это проблем только прибавило.

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В милитаристскую тональность форума вписалось выступление украинского президента Зеленского в режиме видеосвязи. Он, в частности, призвал участников саммита перестать колебаться и без промедления поставить Киеву западные системы ПВО и танки, по всей видимости, намекая на нерешительность Германии, которая пока не разрешает передать Украине немецкие танки «Леопард» третьим странам.

Ранее готовность отдать ВСУ часть своих «Леопардов» выразили Польша и Финляндия. Но для их реэкспорта необходимо разрешение Германии – страны производителя этих танков.

В свою очередь немецкий канцлер, выступая на том же форуме, ушел от прямого ответа, когда ему задали вопрос о готовности Берлина передать Киеву «Леопарды». Он много говорил, что его страна итак активно поддерживает Украину и по общему объему военной помощи занимает второе место после США. Помимо этого, Шольц утверждал, что Германия «стратегически связана» с США, Францией и другими государствами членами НАТО. Что любые решения о поставках вооружения «должны быть частью коллективных усилий, направленных на то, чтобы украинцы выиграли войну».

«Мы никогда ничего не делаем в одностороннем порядке, все ключевые вопросы решаем вместе с нашими друзьями и партнерами, особенно с США – ключевым государством в вопросах защиты независимости и территориальной целостности Украины», - отметил Шольц.

Двуличность Берлина понять можно. Военный зонтик Вашингтона и окончание Холодной войны развратили политическое руководство страны – несколько десятилетий Берлин недофинансировал свою армию. Согласно докладу министерства обороны, только 70% самолетов и 40% вертолетов находились в боевой готовности, а плохое оснащение Бундесвера – постоянная тема заголовок в немецких СМИ. Лишь недавно Шольц пообещал довести оборонные расходы до 2% ВВП и создать специальный фонд размером 100 млрд долларов. Впрочем, аналитики предполагают, что и этой суммы будет явно недостаточно для восстановления оборонного потенциала Германии.

В Берлине опасаются, что поставки тяжелой техники Киеву ослабят и без того ослабленную военную мощь Германии. К тому же Шольц неоднократно высказывал опасение, что передача сложных западных вооружений может привести к прямому военному столкновению России и НАТО.

Ожидаемо раскритиковал немецкого канцлера президент Польши Анджей Дуда («Мы надеемся и пытаемся организовать большую поддержку для Украины. Надеемся, что некоторые наши партнеры и союзники предоставят Киеву танки») и поддержал президент Литвы Гитанас Науседа (он «твердо верит» в решимость Берлина дать зеленый свет на поставки такого рода вооружений).

С аналогичным призывом на саммите выступил также Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Сейчас – поворотный момент войны, и нужно существенно увеличить помощь Украине. Если мы хотим добиться мирных переговоров завтра, то должны дать больше оружия сегодня», — сказал Столтенберг.

Несмотря на внутреннее и внешнее давление, Шольц пока не стремится форсировать события. Тем не менее вопросы расширения военных поставок Украине немецкий канцлер планирует обсудить со своими союзниками по НАТО сразу после окончания ВЭФ 20 января в американской авиабазе Рамштайн в Германии.