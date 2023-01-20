Что-то явно не договаривают о важнейшем американском СПГ-терминале, откуда газ шел в Европу

С каждым новым днем простоя СПГ-терминала «Фрипорт» в одноименном техасском городе растет количество конспирологических теорий относительно этого второго по объемам производства сжиженного газа (СПГ) в США предприятия, откуда газ в основном шел в Европу. Напомним, 8 июня прошлого года во Фрипорте произошли взрыв и пожар, настолько сильный, что предприятие с осени простаивает и регулярно переносит дату, возобновления работы на более поздний срок, но так до сих пор ее не возобновило. Подробностей о самом пожаре, кстати, нет.
Интерес к Фрипорту очень высокий не только у конспирологов и не только в США, но и во всем мире и, главным образом, в Европе, потому что, во-первых, на него приходились почти 20% экспорта американского газа, а во-вторых, львиная его доля шла как раз в Старый Свет. Не удивительно, что европейцы переживали по поводу ЧП во Фрипорте не меньше, чем сами американцы.
С каждым днем простоя растет количество не только конспирологических теорий относительно того, что же самом деле происходит во Фрипорте, но и аналитиков и экспертов, которые, хотя и не являются конспирологами, но считают, что с СПГ-терминалом не все, если можно так выразиться, чисто.
Фрипорт не работает уже почти семь месяцев и не возобновит работу, причем, напомним, что речь идет о частичной, на полной работе, как минимум до февраля. Немало специалистов уверены, что февраль – это слишком оптимистическая дата и что работать СПГ-терминал начнет еще позже, например, весной.
Косвенным подтверждением серьезных проблем, с которыми, очевидно, пришлось столкнуться американским газовикам, может служить решение владельцев газовоза «Wilforce». Судно должно было пришвартоваться во Фрипорте в конце января, но, по информации компании Refinitiv, которая, кроме сбора данных и аналитики, занимается еще и мониторингом грузовых судов, неожиданно изменило курс и направилось в Испанию. Это, кстати, не единственный корабль, который отказался следовать во Фрипорт. На прошлой неделе точно так же поступили еще как минимум два газовоза, направившиеся в другие порты.
Во Фрипорте продолжают неустанно повторять, что на терминале все в порядке и что он готовится к возобновлению работы. Последним объяснением переноса даты на вторую половину января 2023 года были в декабре прошлого года проблемы с регуляторами. СМИ пишут со ссылкой на неназванные источники, которыми вполне может оказаться пресс-служба самого Фрипорта, что разрешение ожидается со дня на день.
Как сообщает Reuters, 14 января на предприятие «Фрипорт» начали поступать небольшие объемы газа, необходимые для поддержания терминала в рабочем состоянии, но затем, со ссылкой на Refinitiv, появилась информация о прекращении подачи газа 19 января.
Несколько судов передумали плыть во Фрипорт, как считают конспирологи, чтобы не простаивать там в ожидании возобновления работы, но с другой стороны, ряд танкеров, включая Prism Diversity, Prism Courage и Prism Agility, терпеливо ждут на рейде Фрипорта, очевидно, в надежде загрузиться СПГ в самое ближайшее время. Остается только завидовать терпению их владельцев и капитанов, потому что некоторые из них ждут уже 2,5 месяца.
Reuters также сообщает, что, как минимум, еще два судна, Prism Brilliance и Kmarin Diamond, не меняют курс и упрямо плывут во Фрипорт, чтобы оказаться у злополучного терминала в конце этого месяца.