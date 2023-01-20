Что-то явно не договаривают о важнейшем американском СПГ-терминале, откуда газ шел в Европу

С каждым новым днем простоя СПГ-терминала «Фрипорт» в одноименном техасском городе растет количество конспирологических теорий относительно этого второго по объемам производства сжиженного газа (СПГ) в США предприятия, откуда газ в основном шел в Европу. Напомним, 8 июня прошлого года во Фрипорте произошли взрыв и пожар, настолько сильный, что предприятие с осени простаивает и регулярно переносит дату, возобновления работы на более поздний срок, но так до сих пор ее не возобновило. Подробностей о самом пожаре, кстати, нет.

Интерес к Фрипорту очень высокий не только у конспирологов и не только в США, но и во всем мире и, главным образом, в Европе, потому что, во-первых, на него приходились почти 20% экспорта американского газа, а во-вторых, львиная его доля шла как раз в Старый Свет. Не удивительно, что европейцы переживали по поводу ЧП во Фрипорте не меньше, чем сами американцы.