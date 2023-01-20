Президент Перу Дина Болуарте заявила, что рассчитывает на диалог с участниками протестов

Президент Перу Дина Болуарте рассчитывает на диалог с протестующими, которые требуют ее отставки.

Об этом глава государства заявила в телеобращении к жителям страны, передает «Интерфакс».

«Я не намерена отказываться от диалога. Тем, кто выступает с требованиями, я не устану говорить, давайте работать ради страны», — сказала президент.

Болуарте отметила, что все, кто совершал акты вандализма во время акций протеста, понесут наказание. «Наше Национальное разведывательное агентство действует твердо, и скоро вместе с прокуратурой мы получим подтверждения и инициируем процессы против тех людей, которые совершают акты насилия, уничтожают частную и государственную собственность», — подчеркнула президент. Также она опровергла распространившуюся в соцсетях информацию о планах покинуть свой пост.

Протесты в Перу начались в декабре, после смещения президента Педро Кастильо, которому объявили импичмент. Митингующие требуют отставки Дины Болуарте, роспуска парламента и проведения внеочередных всеобщих выборов.

По последним данным, с начала беспорядков в стране погибли 55 человек.