ТЭК помогут новые экспортные ниши, снижение цен и опора на внутренний рынок

Несмотря на ожидаемые потери отечественной нефтепереработки вследствие запрета ЕС на импорт российских нефтепродуктов, вступающий в силу 5 февраля, у России есть способы минимизировать эффект от этих санкций. Как пишет аналитический портал «Инфотэк», на помощь российской экономике могут прийти поиск и обретение новых рынков сбыта, а также снижение цен на топливо и развитие внутреннего рынка.

По данным портала, основная доля российского топливного экспорта, почти 90%, находила спрос на западных рынках, при этом в закупках ЕС еще в I квартале 2022 года, а доля нефтепродуктов из РФ составляла почти 26%. Теперь, после ожидаемого отказа от закупок недружественными странами, России придется искать иные экспортные ниши, с учетом того условия, что и Китай и Индия сами успешно экспортируют и бензин, и авиакеросин, и дизельное топливо.

Именно к ним может обратиться, оставшись без российской нефти, Европа, отмечают эксперты. А Россия должна выйти на доселе неизведанные рынки, решив попутно блок неизбежных логистических проблем.

Издание сообщает, что в преддверии западного эмбарго цены на внутреннем оптовом рынке нефтепродуктов снизились. Например, стоимость дизтоплива упала до минимума с конца 2020 года. «Инфотэк» указывает, что снижение цен на топливо может послужить стимулятором развития для экономики страны.

Также положительным фактором могут стать географические особенности размещения российских ОПЗ, доставшихся еще от Советского Союза, где отечественная переработка была изначально ориентировала на обеспечение потребностей крупнейших промышленных центров страны (а не на экспорт). Сейчас это также может позволить минимизировать потери в результате внешнего политического давления.