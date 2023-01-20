СК Армении раскрыл обстоятельства пожара в казарме, жертвами которого стали 15 человек

Следственный комитет Армении рассказал об обстоятельствах ЧП, произошедшего в одной из воинских частей Минобороны республики в ночь на 19 января. В результате пожара, случившегося в помещении личного состава инженерно-саперной роты на территории села Азат Гегаркуникской области, погибли 15 человек.

Как сообщается на сайте ведомства, дом, где произошел пожар, состоял из вестибюля и двух комнат, одна из которых служила арсеналом, а другая — казармой. Отопление здания осуществлялось с помощью дровяной печи, установленной в вестибюле.

По данным СК, находившийся на дежурства офицер инженерно-саперной роты в звании капитана пытался разжечь печь бензином. Вспыхнуло пламя, получивший ожоги офицер машинально отбросил находящуюся в руке емкость с горючим в сторону, после чего вместе с другим военнослужащим покинул здание.

Показания свидетелей, которые сообщили, что в помещении находилось 10 пятилитровых канистр с бензином, подтверждают эту информацию, уточняет ведомство.

«В результате быстрого распространения огня военнослужащие не смогли воспользоваться дверью, сослуживцы, находившиеся снаружи, помогли двум военнослужащим выбраться», — указывается в сообщении СК.

Отмечается, что один из водителей-срочников, находившихся снаружи, пытался пробить брешь в стене здания автомобилем «Урал», чтобы спасити оставшихся в здании сослуживцев. «Из-за быстрого распространения огня не смогли эвакуировать остальных военнослужащих, находившихся в помещении, в результате чего погибли 15 призывников. Их тела были вывезены после того, как пожар был потушен», — говорится в пресс-релизе.

В настоящий момент расследование продолжается.