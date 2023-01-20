СМИ: НАТО планирует повторить Вторую мировую войну

НАТО для борьбы с Россией планирует повторить Вторую мировую войну «с помощью» Украины.

Об этом говорится в материале, опубликованном на портале World Socialist Web Site (WSWS). По мнению автора статьи Андре Дэймона, такой вывод напрашивается после заявления альянса и лидеров стран, входящих в него, о необходимости усиления военной помощи Киеву для поражения логистических и командных узлов России.

«Планируемая НАТО военная операция будет массированным общевойсковым наступлением, напоминающим Вторую мировую войну», – предположил Дэймон.

Как ранее писал «Эксперт», глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в украинском конфликте наступает «переломный момент». В этой связи он призвал союзников не медлить в вопросе оказания помощи Киеву. По его словам, сейчас на США, а также на другие страны НАТО смотрят «украинцы, Кремль, и история».

«Поэтому мы не остановимся», – заявил глава Пентагона перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии.