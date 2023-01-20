Семья Зеленского находится в заложниках, её охраняет спецназ НАТО

Семья президента Украины Владимира Зеленского находится за границей на положении «заложников» и охраняется спецназом из стран, входящих в блок НАТО.

Об этом заявил глава «Российского Союза ветеранов Афганистана», бывший член верхней палаты российского парламенте Франц Клинцевич.

Как пояснил экс-сенатор, Западу во главе Украины был необходим «абсолютно управляемый, зависимый человек». На эту роль, по его словам, был выбран Зеленский, а его семью фактически взяли в заложники, передаёт «Украина.ру».

«По сути, сегодня семья Зеленского (под видом беспокойства за его судьбу) находится в заложниках за границей, охраняется натовским спецназом. Да и сам глава Украины находится в положении, когда не смеет сделать лишнего движения в сторону», – подчеркнул Клинцевич.

Как ранее писал «Эксперт», известный украинский продюсер и музыкант Юрий Бардаш заявил, что Зеленский наркоман, которого медикаментозно и током поддерживают врачи, чтобы тот не умер.

По его словам, сам факт, что глава «незалежной» употребляет наркотики, не подлежит никакому сомнению. Как пояснил продюсер, в своей работе он «видел многое», в том числе тесно контактировал с наркоманами, поэтому знает о чём говорит.

«Мне кажется, его поддерживают, чтобы он не умер. И поддерживают очень серьёзные медики. Он выглядит так, как если бы он висел четыре-пять дней без остановки», – подчеркнул Бардаш, добавив предположив, что Зеленского поддерживают не только сильными лекарственными препаратами, но также электрошоком.