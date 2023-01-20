США достигли потолка госдолга: что дальше

Событие, о котором так много говорили в Соединенных Штатах несколько последних недель, свершилось. Америка достигла потолка госдолга, который, к слову, составляет 31,4 трлн долларов. Минфин под руководством Джанет Йеллен начал маневрировать при помощи чрезвычайных мер, чтобы избежать остановки работы правительства. Однако экономисты говорят, что такая ситуация может продлиться лишь несколько месяцев. Это значит, что серьезнейшего столкновения между администрацией президента Байдена и законодателями с Капитолийского не избежать и что оно, по крайней мере, теоретически вполне может привести американское правительство к дефолту.

Разобраться с потолком, пусть и временно, несложно – его следует просто увеличить, после чего правительство сможет еще определенное время спокойно работать, пока не будет достигнут и новый потолок. Последний раз потолок увеличивали в декабре 2021 года. Тогда лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл уступил давлению демократов, которых в верхней палате Конгресса было так же, как, кстати, и сейчас, большинство. Сейчас ситуация в высшем законодательном органе США изменилась: если год назад демократы чувствовали себя вполне комфортно, имея большинство в обеих палатах, то сейчас, после прошлогодних промежуточных выборов в ноябре, они уступили республиканцам нижнюю палату – Палату представителей.

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Новый состав Конгресса, напомним, приступил к работе в первых числах этого года. Естественно, лидеры обеих партий в Конгрессе успокаивают американцев и говорят, что будут работать вместе, чтобы избежать худшего сценария – дефолта, но страхи, что избежать его будет очень и очень трудно, сейчас как никогда велики. Республиканцы не скрывают, что обязательно воспользуются такой возможностью для шантажа, чтобы подправить почти двухтриллионный бюджет, сократив финансирование программ демократов и увеличив финансирование своих программ.

В этом, конечно, нет ничего нового. Особенность момента в том, что отношения между партиями, как никогда, плохие и ни одна сторона не намерена уступать. Пока демократы и республиканцы будут до хрипоты спорить, причем, эти споры могут продолжаться достаточно долго, правительство, которое сейчас формально не имеет право делать новые долги, все же должно как-то работать.

На сцену в таких случаях выходит глава Министерства финансов США и пытается выиграть время при помощи чрезвычайных мер. Их достаточно много, но самая простая и распространенная (подобных случаев в истории США было очень много) – сокращение расходов.

Нынешний министр финансов Джанет Йеллен уже заявила, что начнет с сокращения финансирования ряда правительственных счетов, а также внесет коррективы в План экономии сбережений (TSP) для госслужащих и перестанет совершать ежедневные переводы денег в пенсионные и иные фонды. После увеличения потолка эту «недостачу», конечно, покроют.

После того, как эта мера экономии будет исчерпана, в Минфине начнется творческая работа: Джанет Йеллен будет выбирать, на финансировании каких программ и министерств можно сэкономить. Например, если законодатели будут спорить долго, то первыми к кандидатами попасть в черный список наверняка будут медицинские страховки для военнослужащих, выплаты ветеранам, зарплаты государственных служащих и так далее. Таким образом, объяснила глава финансового ведомства США, она сможет протянуть до лета. «Момент истины», т.е. день, когда правительство фактически перестанет работать, если демократы и республиканцы не договорятся и потолок долга к тому времени не будет увеличен, наступит где-то между июлем и августом, а может быть, и еще позже.

Аналитики из JPMorgan считают, что Минфин постарается сэкономить для текущей работы правительства порядка 450 млрд долларов. Этих денег хватит, опять же по мнению аналитиков и экономистов, до ноября. Многое будет зависеть от того, какими будут в это время налоговые поступления. Если они будут ниже обычного, то дата наступления момента истины, естественно, сдвинется на лето.

Как будут развиваться события сейчас, предсказать, конечно, трудно. С другой стороны, известно, что сейчас противоречия между демократами и республиканцами достигли такой степени, что договориться им будет значительно труднее, чем обычно. Например, труднее, чем 12 лет назад, когда компромисс был достигнут лишь после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило суверенный рейтинг первой экономики планеты.

Договориться демократам и республиканцам будет трудно, но договариваться придется, потому что настоящий дефолт приведет к катастрофическим последствиям для экономики и финансовой системы США. В аналитическом центре «Третий путь» подсчитали, что дефолт, к примеру, приведет к потере до 3 миллионов рабочих мест, стоимость 30-летних закладных в среднем вырастет на 130 тыс. долларов, а пенсионные накопления уменьшатся на 20 тыс. долларов.