Центробанки по обе стороны Атлантики не планируют отказываться в ближайшем будущем от высоких учетных ставок

Инвесторы готовятся к продолжению самыми крупными центральными банками планеты: Федеральной резервной системой (США, ФРС) и Европейским центральным банком (ЕС, ЕЦБ) тактики увеличения учетной ставки, при помощи которой они пытаются взять под контроль высокую инфляцию. Сначала, сообщает Financial Times, в Давосе предупредила о грядущих крупных повышениях ставки глава ЕЦБ Кристин Лагард, а затем ее примеру последовала в Чикаго вице-президент ФРС Лейл Брейнард.

«Мы останемся на этом курсе (повышения учетной ставки), пока не сможем вернуть инфляцию к 2%,- заявила главный банкир Европы на одном из пленарных заседаний Всемирного экономического форума.- По всем меркам сейчас она (инфляция) еще слишком высока».

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Оба банкира подчеркнули, что будут использовать тактику высоких учетных ставок до тех пор, пока инфляция не вернется к 2%. Напомним, в октябре 2022 года она достигла рекордных 10,6%. Повышение учетной ставки большинством центробанков продолжится и в этом году, но, наверняка, уже не такими высокими темпами, как в 2022 году.

ЕЦБ и ФРС так же, как большинство других центробанков, начали поднимать учетную ставку в прошлом году для борьбы с инфляцией, которую они достаточно долго ошибочно считали временной и поэтому запоздали с началом борьбы. Сейчас же главное для руководства центробанков не переусердствовать и правильно определить, сколько еще увеличения ставки выдержат их экономики, чтобы вовремя остановиться.

Ожидается, что Глава ФРС Джером Пауэлл снизит темпы увеличения ставки сначала до 0,5%, а затем и до 0,25% и доведет ее в конечном итоге до 5 – 5,25%. Это значит, что будет еще как минимум одно полупроцентное повышение и два повышения на четверть процента. При этом никто из экономистов не ждет изменения монетарной политики и снижений ставки ранее 2024 года. Пауэлла и его помощников очень беспокоит инфляция цен на услуги. Лейл Брейнард предупредила, что американские домохозяйства еще в полной мере не почувствовали эффект от прошлогоднего поднятия учетной ставки. Напомним, в течение 2022 года ФРС увеличила ставку с почти нулевой до более чем 4%.

Джон Уильямс, возглавляющий нью-йоркское отделение ФРС, ожидает в этом году подъема безработицы в Соединенных Штатах до 4,5%, что почти на 1% выше сегодняшнего уровня, и снижения инфляции до приблизительно 3%. Снижение же до целевых 2% может занять, по его мнению, несколько лет.

Что касается ЕЦБ, поднявшего учетную ставку в 2022году в общей сложности до 2,5%, то от него многие аналитики ждут доведения ее до 3,5-4%.