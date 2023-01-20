Пальцем в небо: ЕС впервые объявил собственные цены на газ

Агентство по сотрудничеству европейских регуляторов (ACER) первый раз опубликовало спотовую цену на сжиженный газ (СПГ) для Северо-Запада Европы, которая скоро будет определяться ежедневно. При этом ACER, сообщает сайт naturalgasintel.com (NGI), вновь не получило достаточно данных для определения цены для юга континента.

Речь идет о так называемых ценах ex-ship (DES), при которых переход риска между перевозчиком и владельцем груза наступает по приходу корабля в порт. Цена МВт-час СПГ на первую половину февраля определена в 56,77 евро или около 18 долларов за миллион британских термических единиц. Цена февральского фьючерса TTF на момент закрытия во вторник, 17 февраля, составила 19,25 долларов (полок цен на газ составляет 180 евро МВт-час).

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ACER приступило к ценообразованию еще 13 января в рамках проекта по координации закупок газа на континенте и разработке прозрачного эталона для сделок с СПГ. Агентство должно начать в конце марта публиковать каждый день цену, которую рынок может добровольно принимать. TTF же является виртуальным торговым хабом для трубного газа, цены на который часто не совпадают с ценами на сжиженный газ на европейских СПГ-терминалах.

В последние несколько недель цены как TTF, так и СПГ в Европе снизились до минимума позапрошлого года благодаря теплой погоде и большим запасам газа. Цена на СПГ снижается на фоне ввода в строй новой инфраструктуры и все более частого перенаправления газовозов из Европы в другие регионы.

До 19 января ACER не удавалось получить достаточно данных для определения цены для Северо-Запада Европы. Сейчас же данных не хватает только для Юга континента. Представитель Агентства Уна Шортолл объяснила, что процесс ценообразования зависит от количества сделок, по которым поступили данные.

«Спотовый рынок СПГ в Европе неликвидный,- рассказала она NGI.- В целом несмотря на огромные объемы законтрактированного СПГ количество транзакций в день может быть небольшим. Если нет транзакций, то нечего и сообщать».

Первая цена для Северо-Запада Европы определена на основе данных 11 участников рынка, сообщивших о 7 DES транзакциях и 2 твердых предложениях на 14 импортных терминалах за 5 предыдущих дней.

Всего же для ценообразования СПГ зарегистрировались 60 участников рынка. Данные необходимо сообщать по сделкам с грузами на судах грузоподъемностью не менее 75 тыс. кубометров СПГ. Стандартные грузы обычно находятся в пределах 125-165 тыс. кубометров.

Для Северо-Запада Европы учитываются сделки на СПГ-терминалах в Бельгии, одном районе Франции, Германии, Литве, Нидерландах, Польше и в одном районе Испании. В Южную Европу входят терминалы в Хорватии, одном районе Франции, Греции, Италии, Португалии и одном районе Испании.