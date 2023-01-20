ЦРУ и МИ-6 не нашли на Украине общий язык

Украинское общество неоднородно, и возможности для мирного диалога с его представителями есть — к такому выводу пришли участники круглого стола «Другая Украина: кто стоит в оппозиции киевскому режиму внутри страны». Форум Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) состоялся накануне в Москве, на площадке пресс-центре МИА «Россия сегодня».

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Его участники назвали «точкой сборки» всех оппозиционных сил Украины недавнюю программную статью Виктора Медведчука, в которой тот выразил уверенность, что в стране есть «партия мира», и эта здравая часть украинского общества должна консолидироваться для противодействия нынешнему милитаристскому курсу Зеленского.

Война с Россией — война против Украины

«Мы привыкли слышать, что на Украине есть монолитная позиция людей, которые ненавидят Россию, а Медведчук говорит об обратном — что украинцам надо начинать строить свою демократию и гражданский диалог, не в угоду западным кураторам», — сказал, начиная, дискуссию модератор круглого стола, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Украина — это множество людей, которые не поддерживают режим Зеленского беспрекословно, и при наличии у них разных позиций, мнений и интересов они негласно представляют украинскую «партию мира», что их и объединяет.

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Отметим, что парадоксальным образом такие оппоненты нынешнего режима, согласно выводам директора Института изучения последствий военных действий на Украине, политолога Кирилл Молчанов, это «вся та Украина, которая в 2019 году проголосовала за Зеленского». Поскольку тот изначально говорил, что Украина наелась политикой Порошенко, строившего антироссийские государство с целью вечной войны с Россией.

По мнению обозревателя «Украина.ру» Владимира Скачко, главный посыл, который необходимо донести до всего украинского общества, должен быть следующим: воюя сейчас против России, украинские граждане не воюют за Украину. Запад, инспирировавший текущий военный российско-украинский конфликт, не оставлял и не оставляет будущего для Украины при любых его итогах. И осознание этого будет способствовать все большему неприятию нынешнего курса Зеленского со стороны всех сфер украинского общества.

В огороде бузина, а в Киеве дядька

Скачко также рассказал, что уже в настоящее время даже украинские элиты не монолитны. По словам спикера, они «не выстроились в поддержку политики Зеленского ровными рядами», преследуя при этом свои интересы, не завязанные на антироссийской идее. Среди них, как было сказано, можно выделить группы военных, крупных бизнесменов, представителей украинских спецслужб и даже представителей националистов.

«Существует неоднородная военная элита. Сейчас идет специальная военная операция, и военная элита Украины делится по разным факторам: и по источникам дохода, и по центрам влияния и т.д. Даже в рамках англосаксонского мира украинские спецслужбы не едины. Например, Главное управление разведки Украины [...] ориентируется на МИ-6. Служба безопасности Украины [...] ориентируется на ЦРУ. Даже главный объединяющий тренд Украины, неонацисты — не едины. Есть неонацисты из карательных батальонов, из полка "Азов" (признан в РФ террористической организацией) и т.д. — это наемники на зарплате. Есть классические нацисты, для которых главный страх — не Россия, а если Польша заберет себе запад — Восточные Кресы», — пояснил Скачко.

С кем говорить и о чем

Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак выразил свою точку зрения, сказав, в частности, что посыл как статьи Медведчука, так и последовавшего после нее общественного диалога — не в попытках в очередной раз договорится с нынешним киевским режимом, а определить те здравые силы на Украине, которые могут и должны представлять ее в парадигме будущего мирного сосуществования с Россией.

Напомнив, что «после майдана Украину покинули около 10 миллионов человек, с начала СВО — 7 миллионов», он подчеркнул: «Нас пытаются убедить… что у них единый народ, собранный в единый кулак, но это не так. Это единство на штыках, это видимость единства, которое обеспечивается СМИ и жестким репрессивным аппаратом», — сказал Дудчак.

Слова коллеги по дискуссии поддержал директор Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов. «Последние 30 лет там не было никакого единства. Все партии, СМИ, общественные деятели, бизнес, простые граждане — все те, кто ориентировался на нормализацию отношений с Россией, задавлены. То навязываемое, придуманное антироссийские "единство" украинского народа — репрессивный аппарат, уничтожающий любые попытки мыслить иначе, но это не касается вообще украинского народа. Интересы украинского народа — не в конфронтации с Россией. Все больше людей уже задумывается: "А что это за морок, в который мы погрузились?" Другая Украина — это настоящая Украина», — резюмировал он.