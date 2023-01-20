Украина осталась без «Леопардов»

На встрече министров обороны стран НАТО в германском Рамштайне, на которой обсуждалась дальнейшая помощь Укранине, не было принято никакого решения по поставкам танков Leopard 2. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

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Как будто оправдываясь, Писториус отметил: «Единой картины мнений нет. Впечатление, будто есть сплоченная коалиция, и лишь Германия встала у нее на пути, - неверное, – сказал он. По словам немецкого министра: «Есть аргументы и в пользу поставок, и против. В нынешней ситуации войны, которая длится уже 11 месяцев, нужно внимательно взвешивать их»

Глава Бундесвера добавил, что сегодня невозможно сказать, когда решение по «Леопардам» будет принято и каким оно окажется, но со стороны Германии его должен принимать не министр обороны, а Бундестаг и правительство страны.

Во властных коридорах Германии на этот счет никакого единства нет. К примеру, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия пока не хочет передавать танки Leopard 2 Украине из-за собственной истории. Более красноречиво такую позицию накануне в Бундестаге озвучил депутат от оппозиционной правой партии (АдГ) Петр Быстрон.

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«Немецкие танки против России на Украине. Ваши деды уже делали такие попытки, и уже тогда со всеми этими мельниками и бандерами. И с каким результатом? — спросил он коллег по парламенту. — Ужасные страдания, несметные миллионы погибших с обеих сторон. И, в конце концов, русские танки были уже тут в Берлине. И два из них тут рядом стоят. И вы каждое утро мимо них проходите на работу и должны были бы помнить об этом. Граждане Германии не хотят этой войны».

Теперь будет любопытно узнать реакцию Польши. Накануне Анджей Дуда заявил о том, что его страна предоставит Украине до 14 танков Leopard 2 и дал понять, что Польша может это сделать и без согласия производителей. Вообще-то, это нонсенс. Но пока своих слов обратно президент Польши (по крайней мере публично) не брал.

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Но, очень похоже, что готовность к односторонним юридически некорректным шагам это не более, чем риторика. Советник президента Польши Анджея Дуды Павел Солох, еще за три часа до окончания встречи в Рамштайне сказавший телеканалу Polsat, что в этот день «не будет принято ключевых решений по вопросу о танках», добавил к этому, что консультации придется продолжить.

Как уже рассказывал «Эксперт», накануне Рамштайна канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2 при условии, что американская сторона поставит боевые танки Abrams, мотивируя это нежеланием делать односторонние шаги без участия США. Но за этим высказыванием, скорее всего, прозвучал намек, на обстоятельство, которое озвучил уже упомянутый Петр Быстрон. «Выгоду от войны на Украине получает только США, а Германия несет ущерб».

Между тем, от американцев никаких новых сигналов по поводу поставок вооружений не прозвучало. Глава Пентагона Ллойд Остин озвучил уже известные намерения на сумму 2,5 миллиарда долларов. «Это дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS, системы ПВО Eight Avenger, 59 транспортных средств Bradley с 590 противотанковыми ракетами и 295 тысячами 25-мм патронов, 90 бронетранспортеров Stryker с 20 катками для обезвреживания мин», – перечислил он.

Прозвучал иной сигнал. Остин заявил: «сейчас на Украине переломный момент», и если им не воспользоваться, то проигрыша коллективному Западу не избежать. Одно время заявления такого плана звучали более уверенно.